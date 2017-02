250.000 Haushalte in Frankreich nach Sturm ohne Strom

Über die südwestliche Atlantikküste ist heute ein heftiger Sturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 148 Stundenkilometern hinweggefegt. Nach Angaben der französischen Behörden waren 250.000 Haushalte wegen des Unwetters ohne Strom. Die Feuerwehr musste in der Nacht mehr als 140-mal ausrücken, meist um umgeknickte Bäume zu beseitigen und sich um beschädigte Stromleitungen zu kümmern.

Am stärksten vom Sturmtief „Leiv“ betroffen waren die Regionen Gironde, Charentes und Charentes-Maritime. Für diese Gebiete galt zwischenzeitlich Alarmstufe Rot, sie wurde am Vormittag dann auf Orange gesenkt. Über Verletzte wurde in den Regionen zunächst nichts bekannt.

„Leiv“ sollte sich jetzt abschwächen. Für morgen sagten die Wetterbehörden aber erneut heftige Unwetter an der westlichen Küste voraus.