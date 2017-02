Ski nordisch: Podestpremiere für Kombinierer Seidl

Mario Seidl hat in Pyeongchang heute eine Premiere gefeiert. Der Salzburger schaffte es ausgerechnet auf den olympischen Anlagen für die Winterspiele 2018 in Südkorea erstmals in seiner Karriere auf ein Weltcup-Podest. Seidl legte auf der Schanze den Grundstein zu seinem bisher größten Erfolg. Am Ende musste sich der 24-Jährige nur Johannes Rydzek aus Deutschland geschlagen geben.

