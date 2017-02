Snowboard: Hämmerle rast zu Weltcup-Führung

Nur zwei Wochen nach seinem Sieg in Solitude hat Alessandro Hämmerle auch den Sprint-Bewerb in Bansko gewonnen und sich damit auch die Führung im Cross-Weltcup geholt. Der 23-Jährige setzte sich auf der 330 Meter langen Strecke im Fotofinish gegen Olympiasieger Pierre Vaultier durch. „Es ist genial, dass es nach dem Sieg in Solitude hier zum Doppelschlag gereicht hat“, freute sich der Vorarlberger.

