Fußball: Chelsea stellt Arsenal im Derby kalt

Der FC Chelsea hat in der englischen Premier League den nächsten großen Schritt Richtung Meistertitel gesetzt. Die Londoner ließen heute im großen Schlager Lokalrivalen Arsenal keine Chance und hängten die „Gunners“ in der Tabelle weiter ab. Bereits nach 13 Minuten stellte Chelsea an der heimischen Stamford Bridge die Weichen auf Sieg und nahm damit auch erfolgreich Revanche für die Pleite im ersten Aufeinandertreffen.

