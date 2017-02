Russland: Schirinowski will bei Präsidentenwahl antreten

Mehr als ein Jahr vor der Präsidentenwahl in Russland hat ein Außenseiter seine Ambitionen auf das höchste Staatsamt betont. Der Rechtspopulist Wladimir Schirinowski sagte heute in Moskau, er wolle bei der Wahl im März 2018 antreten.

AP/Alexander Zemlianichenko

Offiziell werde seine Liberaldemokratische Partei (LDPR) aber erst im Dezember darüber entscheiden, sagte er Agenturen zufolge. „Wahrscheinlich werde ich antreten.“ Es wäre seine sechste Kandidatur für das Amt.

Schirinowski fällt immer wieder mit ultranationalistischen Äußerungen im öffentlichen Diskurs auf. Die LDPR hat 39 Mandate im Parlament, sie gilt als „systemnahe Oppositionspartei“.

Putin ohne ernsthafte Gegner?

Beobachter erwarten, dass sich Präsident Wladimir Putin um eine weitere Amtszeit bewirbt. Er hat sich aber noch nicht dazu geäußert. In Umfragen gilt er mit Abstand als der beliebteste Politiker, mögliche Herausforderer dürften weitgehend chancenlos sein.

Zuvor hatten Grigori Jawlinski von der liberalen Oppositionspartei Jabloko sowie der bekannte Oppositionelle Alexej Nawalny ihre Kandidaturen angekündigt. Jabloko ist nicht in der Duma vertreten. Gegen Nawalny läuft ein Strafprozess. Das Urteil wird am Mittwoch erwartet. Kritiker vermuten, dass Nawalny mit einer Verurteilung an der Kandidatur gehindert werden soll. Der Kreml weist das zurück.