Ski-WM: Kampf um RTL-Gold wird zum Duell

In Abwesenheit des dreifachen Weltmeisters Ted Ligety bietet sich Marcel Hirscher nach zweimal Silber die Chance, erstmals in seiner Karriere RTL-Gold zu holen. In St. Moritz ist dabei aufgrund der bisherigen Saisonergebnisse eine heißes Duell mit Alexis Pinturault, der drei von sechs Rennen im WM-Winter gewann, zu erwarten. Der RTL ist überhaupt die Paradedisziplin der Franzosen. Auch bei den Damen kommt mit Tessa Worley die Favoritin aus den Reihen der „Grande Nation““. Die Weltmeisterin von 2013 hat aber harte Konkurrenz, die allerdings nicht aus dem ÖSV-Lager kommt.

