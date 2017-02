Proteste in Rumänien: Premier kündigt Einlenken an

Rumäniens Regierung will die umstrittene Eilverordnung zurückziehen, die eine Strafverfolgung von Amtsmissbrauch erschwert hätte. Das sagte Ministerpräsident Sorin Grindeanu heute Abend in Bukarest.

Die am erst am Dienstag verabschiedete Verordnung hatte in Rumänien Massenproteste und scharfe internationale Kritik ausgelöst. Staatspräsident Klaus Iohannis hatte dagegen eine Verfassungsklage eingereicht. Auch am Samstag waren wieder Zehntausende Rumänen auf die Straße gegangen.

In der Bevölkerung traut man der Ankündigung noch nicht. Es wurde vermutet, dass die Regierung angesichts einer für morgen geplanten Großdemonstration die Lage nur entschärfen will.