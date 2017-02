Le Pen stellt Wahlprogramm vor

Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen will heute in Lyon ihren Anhängern das Programm für die Präsidentenwahl vorstellen. Die 48 Jahre alte Chefin der rechtsextremen Front National kann laut Umfragen mit dem Einzug in die Stichwahl im Mai rechnen. Allerdings liegt sie für diese entscheidende Abstimmung deutlich hinten.

Le Pen verspricht ihren Wählern „144 Zusagen, um Frankreich wieder in Ordnung zu bringen“. Dazu zählt die Front National etwa eine massive Verstärkung der Sicherheitskräfte, einen Austritt aus dem reisefreien Schengen-Raum und die Wiedereinführung einer französischen Währung. Le Pen will zudem - nach britischem Vorbild - ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft Frankreichs abhalten.

Le Pen stellt auch die NATO-Mitgliedschaft Frankreichs infrage. Die FN will gleichzeitig mehr für die Verteidigung ausgeben und die Wehrpflicht wiedereinführen.