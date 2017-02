Macheten-Angreifer von Paris vernehmungsfähig

Der von einem Soldaten in Paris angeschossene Angreifer ist gestern für vernehmungsfähig erklärt worden. Er sei formell verhaftet worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der 29-jährige Ägypter hatte sich am Vortag am Pariser Louvre mit einer Machete auf die Sicherheitskräfte gestürzt. Ein Soldat gab daraufhin fünf Schüsse auf ihn ab und verletzte ihn schwer. Er schwebe aber nicht mehr in Lebensgefahr, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Wenige Tage zuvor nach Paris gereist

Die Ermittler gehen von einem Terrorakt aus. Der Angreifer hatte laut Polizei gedroht und „Allahu Akbar“ („Allah ist groß“) gerufen. Laut ägyptischem Innenministerium der der Mann nicht amtsbekannt. Sein Vater bestritt gegenüber Medien, dass sein Sohn radikalisiert sei. Es wird vermutet, dass er zuletzt in den Vereinigte Arabische Emirate gewohnt hat. Laut französischen Behörden war er erst am 26. Jänner mit einem Touristenvisum nach Frankreich gekommen. Die Waffen kaufte er in Paris.