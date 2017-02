Unbekannte leerten Treibstoff in Kanal

In Lustenau (Vorarlberg) haben Unbekannte gestern Treibstoff in den Grindelkanal geleert. Sie dürften ihr Auto falsch betankt haben und wollten wahrscheinlich so den Kraftstoff wieder loswerden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Mehr dazu in vorarlberg.ORF.at