KitzVenture: Hohes Risikopotenzial für Anleger

Das Unternehmen kitzVenture war in letzter Zeit mit Inseraten und auch TV-Spots medial höchst präsent. Knapp zehn Prozent Zinsen garantiert kitzVenture Privatanlegern, die in Start-ups investieren wollen. Die Auszahlung soll jährlich erfolgen. Ganz so risikolos, wie es auf den ersten Blick den Anschein hat, sind Geldanlagen in Start-ups allerdings nicht - im Gegenteil.

