Informationskampagne ärgert Landwirte

„Zu viel Dünger auf dem Feld geht erst ins Wasser, dann ins Geld“: Die deutsche Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat für ihre aktuelle - in Reimen gehaltene - Informationskampagne viel Spott geerntet. Die Bauernvertreter finden die in ganz Deutschland plakatierten Bauernregeln gar nicht lustig und kontern ebenfalls in Reimen. Rückendeckung bekommen die Landwirte von CSU-Agrarminister Christian Schmidt. Eine von ihm geforderte Entschuldigung will sich Hendricks jedoch nicht abpressen lassen. Sie verteidigt ihre Kampagne und spricht von „bewusster Fehldeutung“.

