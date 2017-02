„Il trovatore“ kehrt an die Staatsoper zurück

Kindes- und Hexenverbrennung, Schlachtengetöse und Liebestaumel mit Gifttrunk. Dazu zwei Männer, die einander ausstechen wollen und erkennen müssen, dass sie Brüder sind: An die Wiener Staatsoper kehrt nach langer Abstinenz „Il trovatore“ in einer Neuinszenierung von Daniele Abbado und in großer Starbesetzung zurück.

Ein paar Eindrücke von der Generalprobe IL TROVATORE! @AnnaNetrebko PREMIERE am 5. Februar 2017

Reprisen: 9., 12., 15., 18. Februar 2017 pic.twitter.com/OVqComNDcK — Wiener Staatsoper (@WrStaatsoper) 3. Februar 2017

Bei der Premiere heute Abend singt Anna Netrebko die Leonora, mit der sie zuletzt bei den Salzburger Festspielen unter Alvis Hermanis brilliert hatte. Roberto Alagna gibt den Manrico und Ludovico Tezier den Conte di Luna. Luciana D’Intino wird als Azucena in die Abgründe der menschlichen Seele verweisen.

Heute hat „Il trovatore“ mit einer Traumbesetzung Premiere: Anna Netrebko und Roberto Alagna stehen gemeinsam auf der Bühne.

Auch wenn man für diese Oper ja angeblich nicht viel mehr brauche als die vier besten Sängerinnen und Sänger der Welt (so Enrico Caruso), will man in Wien doch den einstigen Flop unter Kinoregisseur Istvan Szabo vergessen machen. Nummer sicher - oder große Innovation? Ö1 überträgt ab 19.00 Uhr jedenfalls live.

(heid, ORF.at)

Mehr dazu auch in oe1.ORF.at