Hable nur knapp zu NEOS-Landessprecher gewählt

Mit äußerst knapper Mehrheit ist in Linz Nationalratsabgeordneter Rainer Hable zum neuen Landessprecher der NEOS in Oberösterreich gewählt worden. Mit nur einer Stimme mehr konnte er sich bei der Landesmitgliederversammlung gegen seine Herausforderin Karin Brandner aus Freistadt durchsetzen, berichtete die Partei heute in einer Presseaussendung.

Auch die Wahl des siebenköpfigen Landesteams gestaltete sich etwas kompliziert: Für vier Mitglieder waren drei Wahlgänge erforderlich, um die nötige Mehrheit zu haben. Hable, der zwei Jahre lang für NEOS im Hypo-Ausschuss arbeitete, war bereits zuvor oberösterreichischer NEOS-Landeschef.

Der Rechtsanwalt war in Oberösterreich mit einem - rein männlichen - Team zur Wahl angetreten. Außer Brandner stellte sich zur Wahl des neuen Führungsteams nur noch eine weitere Frau. Die restlichen zwölf Personen sind Männer.