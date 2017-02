Betrunkene biss Polizisten in den Arm

In Lieserbrücke in der Gemeinde Seeboden (Kärnten) waren heute Früh sechs Betrunkene nach einem Discobesuch zu Fuß mitten auf der Straße unterwegs. Als die Polizei eintraf, biss eine 21 Jahre alte Frau einem Beamten in den Unterarm und verletzte ihn schwer.

Mehr dazu in kaernten.ORF.at