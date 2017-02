Zu viel Stau: Tesla-Erfinder will Los Angeles untertunneln

Elon Musk, Chef des Elektroautokonzerns Tesla und der Weltraumfirma The SpaceX, steht offenbar nicht gerne im Stau. Immer wieder ließ er über den Kurznachrichtendienst Twitter wissen, wie sehr er den Verkehr in der Metropole Los Angeles „hasst“. Seit ein paar Wochen jedoch dürften seine Pläne für eine Lösung konkreter werden. Ein Tunnel soll den Verkehr vom Flughafen in die Stadt entlasten. Ein aktuelles Twitter-Bild macht nun die Tunnelbranche in den USA nervös.

