Pariser Macheten-Angreifer schweigt offenbar

Der Pariser Macheten-Angreifer hat während eines ersten Verhörs die Aussage verweigert. Er habe sich geweigert, die Fragen der Ermittler zu beantworten, berichtete die französische Wochenzeitung „L’Express“ (Onlineausgabe) heute mit Bezug auf Ermittlerkreise.

Der Mann, der sich am Freitag in der Nähe des Louvre mit zwei Macheten auf vier Soldaten gestürzt hatte, wurde gestern Abend im Pariser Krankenhaus Georges-Pompidou in Polizeigewahrsam genommen. Der Angreifer war von einer Kugel im unteren Bauchteil getroffen worden und schwebte zunächst in Lebensgefahr.

Bei dem Täter handelt es sich vermutlich um einen 29-jährigen Ägypter. Die Ermittler gehen von einem Terrorakt aus. Der Angreifer hatte laut gedroht und „Allahu Akbar“ („Gott ist groß“ auf Arabisch) gerufen. Frankreich war in den vergangenen zwei Jahren mehrfach Ziel islamistischer Anschläge, im Land gilt deshalb der Ausnahmezustand.