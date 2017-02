Ski-WM: Slalom-Gold führt über Seriensieger

Die abschließenden Slalom-Bewerbe bei der WM in St. Moritz haben bei Damen und Herren klare Favoriten. Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin und der Norweger Henrik Kristoffersen sind mit je fünf Erfolgen die Seriensieger dieser Saison. In keiner anderen Disziplin ist aber die Dichte an potenziellen Medaillenkandidaten so groß. Bei den Herren kamen neun verschiedene Läufer auf das Stockerl. Aus ÖSV-Sicht ist Marcel Hirscher nach zwei Siegen und insgesamt sieben Podestplätzen wieder die heißeste Aktie. Bei den Damen ruhen die geringen rot-weiß-roten Hoffnungen auf Bernadette Schild.

