Rumänische Regierung nimmt Korruptionsdekret zurück

Die rumänische Regierung hat wie angekündigt das umstrittene Korruptionsdekret zurückgenommen. Das teilte Gesundheitsminister Florian Bodog heute nach einer Kabinettssitzung in Bukarest mit. Gegen die Lockerung der bisherigen Antikorruptionsregeln hatten in den vergangenen Tagen Hunderttausende Menschen demonstriert.

Der Erlass macht Amtsmissbrauch und Vorteilsnahme straffrei, wenn es dabei um Summen von weniger als umgerechnet 45.000 Euro geht. Die Maßnahme galt als der größte Rückschlag bei den Reformen in Rumänien, seit das einst kommunistische Land vor zehn Jahren der Europäischen Union (EU) beitrat. Gegen die Lockerung der Antikorruptionsgesetze haben so viele Menschen demonstriert wie in Rumänien seit dem Sturz von Machthaber Nicolae Ceausescu vor gut 27 Jahren nicht mehr.