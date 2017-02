Erneut Brand in italienischer Raffinerie

In einer Raffinerie des Energiekonzerns Eni in Italien ist zwei Monate nach einem Brand wieder ein Feuer ausgebrochen. Die Situation sei unter Kontrolle, teilte die norditalienische Kommune Sannazzaro de’ Burgondi heute nach Ausbruch des Feuers in der Früh mit.

Ein Knall habe die Anwohner geweckt, berichtete die Tageszeitung „Il Giorno“. Laut Nachrichtenagentur ANSA gibt es keine Verletzten. Das Feuer sei in derselben Raffinerie 60 Kilometer südlich von Mailand ausgebrochen, in der es bereits am 1. Dezember 2016 gebrannt hatte. Damals waren Einsatzkräfte stundenlang mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Ancora un incendio alla raffineria ENI di Sannazzaro https://t.co/eGZKhb3vt3

Pretendiamo che la popolazione sia informata e tutelata pic.twitter.com/lD82XnOtnl — Beppe Grillo (@beppe_grillo) 5. Februar 2017

Der Parteichef der Fünf-Sterne-Bewegung, Beppe Grillo, verbreitete auf Twitter ein Video, das das Aufsteigen schwarzer Rauchwolken zeigte und das den Angaben der Partei zufolge Anwohner aufgenommen hatten.