Rücktritt der Regierung gefordert

Mit der Rücknahme eines umstrittenen Dekrets, das Strafminderung bei Korruption vorsah, wollte die rumänische Regierung am Sonntag der Protestwelle den Wind aus den Segeln nehmen. Doch der Plan ging nicht auf, am Abend demonstrierten 500.000 Menschen im ganzen Land, davon ein Gutteil in Bukarest, gegen die Regierung - vor allem aber gegen einen Mann, der gar nicht in der Regierung ist. Liviu Dragnea, Chef der regierenden Sozialdemokraten und starker Mann im Hintergrund, wäre durch die Verordnung einer Strafverfolgung entronnen.

