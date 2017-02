Kosovo: Umstrittene Mauer in Mitrovica abgerissen

Eine Mauer in der nordkosovarischen Stadt Mitrovica, die wochenlang für wachsende Spannung zwischen Prishtina und Belgrad gesorgt hatte, ist laut Medienberichten nun abgerissen worden. Die Mauer war in dem von Serben bewohnten Nordteil Mitrovicas dicht an einer Ibar-Brücke errichtet worden, um angeblich die Zufahrt in die dahinter liegende Fußgängerzone zu versperren.

Von ortsansässigen Albanern war die Mauer dagegen als weiteres Hindernis für ihre Bewegungsfreiheit empfunden worden. Die Mauer war in der Vorwoche auch ein Thema des EU-geführten Normalisierungsdialogs zwischen Belgrad und Prishtina. Eine Einigung über den Mauerabriss konnte zwischen den zwei Seiten aber erst in der Nacht auf Freitag erzielt worden.

Öffnung von Brücke verschoben

Die Ibar-Brücke, die jahrelang den südlichen albanischen vom nördlichen serbischen Stadtteil trennte, sollte laut einer früheren Vereinbarung zwischen Belgrad und Prishtina am 20. Jänner für den Verkehr geöffnet werden. Wegen des Streites um die Mauer wurde das allerdings vorläufig verschoben.

Wie Goran Rakic, der Bürgermeister Nordmitrovicas, unterdessen ankündigte, soll die Fußgängerzone künftig auf andere Art abgesichert werden.