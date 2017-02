NFL: Duell auf Augenhöhe in der Super Bowl

Alleine an den bisherigen Erfolgen gemessen, ist die 51. Super Bowl ein ungleiches Duell. Die New England Patriots greifen heute Nacht in Houston in ihrem neunten Endspiel nach dem fünften Titel. Die Atlanta Falcons wollen dagegen unbedingt ihre erste Vince Lombardi Trophy. Sportlich begegnen sich die Finalisten aber auf Augenhöhe. New England hat die beste Verteidigung der Liga, Atlanta die beste Offensive. Der Teamcheck verdeutlicht aber, dass sich beide Teams nicht nur auf diese Mannschaftsteile reduzieren lassen.

