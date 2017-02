Erwartbar und überraschend zugleich

Viel ist im Vorfeld der Gemeinderatswahl in Graz am Sonntag spekuliert worden, manches davon ist eingetreten, vieles nicht. So konnte etwa die ÖVP derart stark mobilisieren, dass Siegfried Nagl mit einem ungeahnten Zuwachs in seine vierte Amtsperiode als Bürgermeister gehen kann. Und das prognostizierte Match zwischen Kommunisten und Freiheitlichen um Platz zwei geht klar an die KPÖ. Überraschend konnten die Dunkelroten ihr starkes Resultat vom letzten Mal verteidigen. Das blaue Plus fiel hingegen weit kleiner aus als von vielen erwartet, am Ende lachen könnte allerdings trotzdem die FPÖ.

