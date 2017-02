Horrorfilme beherrschen US-Kinocharts

Der Horrorfilm „Split“ ist auch am dritten Wochenende nach seinem Start Spitzenreiter in den nordamerikanischen Kinos. Mit einer Einspielsumme von weiteren 14,5 Millionen Dollar (13,4 Millionen Euro) hielt sich die Geschichte eines Psychopathen mit 24 Persönlichkeiten, der drei junge Frauen in seiner Gewalt hält, weiter auf dem ersten Platz der Kinocharts in den USA und Kanada.

Dicht darauf folgte dem Branchendienst Box Office Mojo zufolge der Neueinsteiger „Rings“ um ein todbringendes Videoband. Der Thriller ist nach „Ring“ und „Ring 2“ der dritte Teil der Filmreihe um den Geist des Mädchens Samara.