Wüstenstaat Katar erlebt kältesten Tag aller Zeiten

Der Wüstenstaat Katar hat gestern den kältesten Tag aller Zeiten erlebt: Lediglich 1,5 Grad Celsius zeigte ein Thermometer in der Früh im Südwesten des Golf-Emirats an, wie die staatliche Nachrichtenagentur QNA meldete. „Das ist die neue Rekordtiefsttemperatur seit den 3,8 Grad, die 1964 gemessen wurden“, hieß es in der Meldung. Die Wetterbehörde führte die seit Tagen andauernde Kälte auf ein Hochdruckgebiet zurück.

Katar macht normalerweise mit extremer Hitze Schlagzeilen. Vor allem im Sommer steigt das Quecksilber dort nicht selten auf 50 Grad Celsius. Deshalb findet die Fußballweltmeisterschaft in Katar im Jahr 2022 ausnahmsweise nicht in den Sommermonaten statt, sondern im November und Dezember.