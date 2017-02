Skifliegen: Kraft holt Double in Oberstdorf

Stefan Kraft hat beim Skifliegen in Oberstdorf das Double geholt. Nach seinem Sieg am Samstag setzte sich der Salzburger auch gestern im zweiten Fliegen auf der Heini-Klopfer-Schanze an die Spitze. Der Bewerb musste jedoch nach einem Durchgang gewertet werden. Starke Windböen verhinderten eine Entscheidung.

In der Qualifikation hatte Gregor Schlierenzauer mit einem schweren Sturz im Auslauf für einen Schockmoment gesorgt. Der Tiroler hatte jedoch Glück im Unglück.

Mehr dazu in sport.ORF.at