Ursache nach Brand in Berliner Club weiter unklar

Die Ursache für den Brand in einem Berliner Saunaclub ist weiter unklar. Ein Brandkommissariat will im Laufe des Tages die Spurensuche aufnehmen, wie eine Polizeisprecherin heute Früh sagte. Das verwinkelte Etablissement im Stadtteil Schöneberg hatte gestern spätabends Feuer gefangen. Drei Männer waren dabei ums Leben gekommen.

Die Todesopfer wurden noch in der Nacht in die Gerichtsmedizin gebracht. Ein 48-Jähriger kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.

15 weitere Männer wurden vor Ort untersucht, sie waren aber unverletzt geblieben. Beim Eintreffen der Retter waren knapp 30 Menschen in dem Saunaclub. Die Feuerwehr war um 22.23 Uhr alarmiert worden. 80 Einsatzkräfte rückten mit 30 Fahrzeugen an und hatten das Feuer relativ schnell unter Kontrolle.