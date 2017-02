Trump-Kritik in der Halbzeitpause

Die New England Patriots haben die 51. Super Bowl gewonnen - und patriotisch war auch die Show, die das Spektakel jährlich umrahmt und so zum weltweit größten TV-Event macht. Gut zwei Wochen nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump stand vor allem die Frage im Raum, ob und inwiefern seine kontroverse Politik in der Halbzeitshow von Lady Gaga und in den millionenschweren Werbespots zum Thema werden würde. Sie wurde - wenn auch großteils in subtilen Botschaften und nicht nur von erwarteter Seite.

