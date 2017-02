„Weltraumhalle“ für Technopol Wiener Neustadt

Im Technologie- und Forschungszentrum Wiener Neustadt in Niederösterreich ist eine neue „Weltraumhalle“ in Betrieb gegangen, in der künftig Antriebssysteme für die Raumfahrt entwickelt werden. 900.000 Euro wurden in das Hightech-Labor investiert.

