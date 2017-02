Zahl ziviler Opfer in Afghanistan 2016 so hoch wie nie

Die Zahl ziviler Opfer bei Kämpfen und Angriffen in Afghanistan hat nach Angaben der UNO im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Wie die UNO-Mission in Afghanistan heute mitteilte, gab es 2016 fast 11.500 zivile Tote oder Verletzte, ein Drittel davon waren Kinder. Die Mission dokumentierte nach eigenen Angaben fast 3.500 Todesopfer und mehr als 7.900 Verletzte. Das war ein Anstieg von drei Prozent gegenüber 2015.

Kämpfe zwischen Sicherheitskräften und Aufständischen besonders in dicht besiedelten Gebieten seien weiterhin der Hauptgrund für die zivilen Opfer, beklagte die UNO. Unter den Toten und Verletzten waren 3.500 Kinder, das war ein Anstieg von 24 Prozent. Sie wurden auch Opfer von zunächst nicht explodierten Sprengsätzen sowie von Luftangriffen der westlichen und afghanischen Streitkräfte.

Auch regierungsnahe Kräfte mitschuldig

Die Gewalt betreffe alle 34 Provinzen, und die UNO-Mission habe eine „Rekordzahl an zivilen Opfern“ bei Kämpfen am Boden, Selbstmordanschlägen und anderen Angriffen sowie Sprengstoffexplosionen dokumentiert, hieß es. Die Vereinten Nationen geben den jährlichen Bericht zur Zahl der zivilen Opfer in Afghanistan seit acht Jahren heraus. Seitdem wurden in dem Land mehr als 24.800 Menschen getötet und Zehntausende weitere verletzt.

Für die große Mehrheit der Todesfälle und Verletzten, nämlich 61 Prozent, machte die UNO regierungsfeindliche Gruppen wie die radikalislamischen Taliban und die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verantwortlich. Regierungsnahe Kräfte waren für 24 Prozent der Vorfälle verantwortlich.