Programm vorgestellt: Le Pen baut auf den Trump-Effekt

Marine Le Pen, Präsidentschaftskandidatin der rechtsextremen französischen Front National, hat gestern in Lyon in einer Rede ihr Programm vorgestellt. Le Pen will nicht nur den Austritt aus der EU und den Abschied vom Euro, sondern auch der NATO den Rücken kehren.

Neben einer rigorosen Einwanderungs- und Sicherheitspolitik sagt Le Pen der Globalisierung den Kampf an. Sie setzt auf Wirtschaftsprotektionismus mit höheren Steuern für ausländische Arbeitskräfte und Importe - und wandelt damit auf den Spuren von US-Präsident Donald Trump.

