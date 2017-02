Gefährliche Aktivitäten

Zunehmende Aktivitäten eines Unterwasservulkans in der Beringsee vor der Küste Alaskas gefährden den Flugverkehr zwischen Nordamerika und Asien. Bogoslof Island - eine kleine, von Seelöwen bevölkerte Aleuten-Insel - bildet die Spitze eines Unterwasservulkans, der seit Mitte Dezember Dutzende Male ausbrach. Der Vulkan schleuderte Eiskristalle und Gesteinsbrocken so hoch in die Luft, dass Flugzeuge ausweichen mussten und die Insel selbst sich bereits stark verändert hat.

