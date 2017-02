Neue Uniformen für Wiener Berufsretter

Nach 25 Jahren in rot-blauen sind die Wiener Berufsretter künftig in orange-blauen Einsatzuniformen unterwegs. In einer ersten Bestellung wurden Uniformen im Wert von rund 400.000 Euro angekauft. Nun wird kontinuierlich umgestellt.

Mehr dazu in wien.ORF.at