Schnellster Preisanstieg seit 25 Jahren

Spekulanten haben nach Kohle und Stahl einen neuen Rohstoff gefunden, von dem sie sich traumhafte Renditen erhoffen: Kautschuk. Derzeit kaufen sie an den Rohstoffbörsen enorme Mengen des Baumsaftes und sorgten so für den schnellsten Preisanstieg seit 25 Jahren. Angefeuert wird der Boom von zwei völlig unterschiedlichen Entwicklungen. Einerseits beflügeln die Ansagen von US-Präsidenten Donald Trump, die Wirtschaft seines Landes wieder ankurbeln zu wollen, die Märkte. Doch viel wichtiger ist das Wetter in Thailand.

