Aus Wut auf Politiker mehr als 30 Autos zerstört

Zwischen 30 und 40 Autos hat ein 40-jähriger Mann in der Nacht auf gestern beschädigt. Bereits am Nachmittag konnte der Täter von der Polizei aufgespürt werden. Als Motiv gab er an, wütend auf Mitbürger und Politiker zu sein.

