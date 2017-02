Der Zweite ist der erste Gewinner

Seit US-Präsident Donald Trump bei seiner Amtseinführung die Devise „America first!“ („Amerika zuerst!“) ausgegeben hat, ist unter Europas Satirikern ein Wettstreit darüber ausgebrochen, welchem Land der zweite Platz hinter den USA gebührt. In Werbevideos, gespickt mit „alternativen Fakten“ und in einfachem Trump-Englisch gehalten, preisen sie die Vorzüge und Persönlichkeiten ihrer jeweiligen Nationen. Dienstagnacht wird der österreichische Beitrag in der ORF-Late-Night-Show „Willkommen Österreich“ präsentiert. Die Konkurrenz ist nicht nur auf dem europäischen Kontinent groß - nun hat auch Marokko mit seinem „Bewerbungsvideo“ in den Wettbewerb eingegriffen.

Lesen Sie mehr …