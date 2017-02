Nachtfalterlarve bedroht Ernten in Afrika und weltweit

Die Larven von zwei Nachtfalterarten bedrohen einer Nichtregierungsorganisation zufolge die Maisernten in Afrika und weltweit. Die für gewöhnlich in Amerika beheimateten Tiere seien in Ghana entdeckt worden und könnten sich nach Asien sowie in den Mittelmeer-Raum ausbreiten, warnte die Organisation Cabi heute. Es sei das erste Mal, dass beide Raupenarten auf dem afrikanischen Kontinent entdeckt worden seien.

„Um dramatische Folgen für die Ernten und die Lebensgrundlage der Bauern zu verhindern, muss sofort gehandelt werden“, forderte Cabi-Chefwissenschaftler Matthew Cock. Vor allem Mais ist anfällig für die Larven, die das Wachstum der Pflanzen stören und sich in die Maiskolben bohren. Insbesondere im südlichen Afrika ist Mais ein Hauptnahrungsmittel.

Die Nachtfalterlarven können allerdings auch andere wichtige Nutzpflanzen schädigen. Dazu zählen Reis, Soja und Baumwolle. Die Welternährungsorganisation (FAO) hat für Mitte Februar ein regionales Dringlichkeitstreffen in der simbabwischen Hauptstadt Harare einberufen, um über den Umgang mit den Schädlingen zu diskutieren.