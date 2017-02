F: Verdacht gegen Polizisten wegen Gewalt, Vergewaltigung

Ein mutmaßlicher Fall von Polizeigewalt macht in Frankreich Schlagzeilen: Die Justiz eröffnete gegen vier Ordnungshüter Ermittlungsverfahren, nachdem es bei der Festnahme eines 22-jährigen Mannes in einer Pariser Vorstadt zu Gewalttätigkeiten gekommen sein soll.

Die Polizisten seien vom Dienst suspendiert worden, teilte Innenminister Bruno Le Roux mit. Gegen einen von ihnen wird wegen des Verdachts der Vergewaltigung ermittelt, der Vorwurf gegen die drei anderen Ordnungshüter lautet vorsätzliche Gewalt, wie es von der Staatsanwaltschaft hieß.

Die Festnahme ereignete sich bereits am Donnerstag in Aulnay-sous-Bois, 15 Kilometer nordöstlich von Paris. Bei einer Überprüfung mehrerer Personen wollten die Beamten den Angaben zufolge den 22-Jährigen festnehmen, der sich jedoch wehrte. Dann setzten die Polizisten Tränengas ein, und einer von ihnen zog einen Schlagstock. Der vorläufig Festgenommene kam laut Staatsanwaltschaft ins Krankenhaus, wo er wegen Kopf- und Unterleibverletzungen behandelt wurde. Was genau passiert ist, wird derzeit ermittelt.