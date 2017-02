Wiener Gasexplosion: Mieter weist Vorwürfe zurück

Der Wohnungsmieter, der die tödliche Gasexplosion in Wien-Hernals laut Polizei vorsätzlich herbeigeführt haben soll, wehrt sich nun gegen die Vorwürfe. Er will laut seinem Anwalt nur versucht haben, in Eigenregie ein Gasleck abzudichten.

