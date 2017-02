D: „Fake News“-Prozess gegen Facebook

Ein syrischer Flüchtling will das Soziale Netzwerk Facebook vor Gericht zur Löschung von Einträgen zwingen, in denen er als Krimineller dargestellt wird. „Sie haben mein Leben echt verändert. Ich kann jetzt nicht mehr auf der Straße alleine laufen“, sagte der 19-jährige Anas M. heute zum Prozessbeginn vor dem Landgericht Würzburg.

„Ich habe immer Angst.“ Der Kläger will erreichen, dass die Behauptung gelöscht wird, er habe in Berlin versucht, einen Obdachlosen zu töten. Zudem fordert Modamani von Facebook, Bilder zu entfernen, in denen er in Zusammenhang mit Anschlägen gebracht wird.

Merkel-Selfie aus Zusammenhang gerissen

Der Mann wurde in zwei Facebook-Beiträgen verleumdet: In einem hieß es, er habe einen Obdachlosen in Berlin angezündet, im anderen wurde er mit dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche in Verbindung gebracht. Eingebaut in die Posts wurde ein Selfie, das er mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel gemacht hatte - versehen mit einer Schlagzeile der Art „Merkel machte ein Selfie mit dem Täter“. Die Beiträge wurden mehrere hundert Mal bei Facebook geteilt.

Von dem Unternehmen war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Das Urteil soll im März verkündet werden.

Auch die Bundesregierung fordert ein schärferes Vorgehen gegen „Fake News“ in sozialen Netzwerken. Im vergangenen Monat legte die Union Vorschläge zum Umgang damit vor.