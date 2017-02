UNO stellt Hilfsplan für syrische Flüchtlinge in Türkei vor

Die Vereinten Nationen haben heute einen Hilfsplan im Umfang von 3,5 Milliarden Dollar (3,26 Mrd. Euro) zur Versorgung der syrischen Flüchtlinge in der Türkei vorgestellt. Mit dem Geld sollen zum einen die Flüchtlinge gezielt unterstützt werden, zum anderen soll der örtlichen Bevölkerung bei ihrer Aufnahme geholfen werden.

Flüchtlinge erhalten Bildung

Die UNO begrüßte, dass die Türkei den Flüchtlingen bereits Zugang zu Bildung, Krankenversorgung und dem Arbeitsmarkt gewährt. „Die Türkei hat Erfahrung, wie eine große Zahl von Flüchtlingen und Migranten auf vernünftige Weise unterhalten werden können“, sagte die örtliche UNO-Koordinatorin Irina Vojackova-Sollorano in Ankara.

Mit seinem Beispiel zeige das Land, dass es „keinen Grund zur Panik“ gebe. In der Türkei leben derzeit rund 2,75 Millionen syrische Flüchtlinge. Davon sind 300.000 in staatlichen Lagern untergebracht, der Rest lebt in den Gemeinden.

Der Hilfsplan für die Türkei ist Teil des Regional Refugee & Resilience Plan 2017 - 2018 (3RP), der am 24. Jänner in Helsinki vorgestellt worden war. Insgesamt umfasst der 3RP für die Türkei, den Libanon, Jordanien, den Irak und Ägypten 4,6 Milliarden Dollar. Im vergangenen Jahr wurde der Hilfsplan von den UNO-Mitgliedsländern zu 66 Prozent finanziert, was mehr was als im Jahr zuvor, aber noch immer deutlich zu wenig.