Systematisch gefoltert und getötet

In Syrien werden laut Amnesty International (AI) Häftlinge systematisch gefoltert und getötet: Jede Woche würden im Militärgefängnis Saidnaja bei Damaskus bis zu 50 Häftlinge unter völliger Geheimhaltung erhängt, berichtet die Menschenrechts-NGO in einem neuen Bericht. Bis zu 13.000 Gefangene seien so ermordet worden, dazu kämen Tausende Tote, die durch Hunger, Durst oder Folter und Misshandlung umgekommen seien.

