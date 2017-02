Libyen: EU will Lage in Flüchtlingscamps verbessern

Die EU will nach Worten der Außenbeauftragten Federica Mogherini in Libyen „die dramatische humanitäre Situation“ von Flüchtlingen verbessern. Der einzige Weg, um dies in Flüchtlingslagern zu schaffen, sei es, das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und die Internationale Organisation für Migration (IOM) in die Lager zu lassen, sagte Mogherini heute in Brüssel.

Das UNHCR sollte in den Camps Schutzbedürftige identifizieren, für diese müsse es dann Resettlement-Programme geben, sagte Mogherini. Gleichzeitig werde die EU mit dem IOM im Süden Libyens zusammenarbeiten, um Flüchtlinge aus südlicheren Staaten noch vor libyschen Grenze zu versorgen. „Unser Weg ist es, die Migrationsströme zu managen, nicht eine Mauer, oder die Menschen fernzuhalten“, sagte Mogherini.