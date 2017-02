Bundesliga: Ried trennt sich von Sportdirektor Reiter

Die SV Guntamatic Ried hat sich von Sportdirektor Stefan Reiter getrennt. Wie der Tabellenachte der tipico-Bundesliga am Montag in einer Aussendung mitteilte, wird der Vertrag mit dem 56-jährigen Oberösterreicher aufgelöst. Die Entscheidung zur Beendigung der Zusammenarbeit wurde in einer Vorstandssitzung gefällt, ein Nachfolger steht noch nicht fest.

