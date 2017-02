Premierministerin May brüskiert

In Großbritannien gibt es heftigen Widerstand gegen einen geplanten Staatsbesuch des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Am Montag sprach sich Parlamentssprecher John Bercow gegen einen Auftritt von Trump im Unterhaus aus: Er erklärte, dass „Opposition gegenüber Rassismus und Sexismus enorm wichtige Erwägungen“ für das Unterhaus seien. Damit brüskiert er Parteikollegin und Premierministerin Theresa May, die Trump volle zeremonielle Würdigung zugesagt hatte. Bercow erklärte, er würde „so eine Einladung nicht aussprechen“ wollen.

