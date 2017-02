Ski-WM: Eröffnungsfeier mit viel Leidenschaft

In St. Moritz ist gestern Abend der offizielle Startschuss zur 44. alpinen Weltmeisterschaft erfolgt. Mit einer stimmungsvollen Eröffnungszeremonie feierte der Schweizer Nobelskiort, der zum fünften Mal Gastgeber einer WM ist, sich und seine Gäste. Frei nach dem Motto „The Birth of a Passion“ dominierte bei der Feier auf der Medal Plaza in St. Moritz die Leidenschaft am Skisport.

Mehr dazu in sport.ORF.at