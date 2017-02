NFL: Brady schreibt erneut Geschichte

Der 34:28-Sieg der New England Patriots nach Verlängerung gegen die Atlanta Falcons in der 51. Super Bowl hat viele Helden gehabt. Ein Spieler stach aber besonders heraus: Tom Brady führte sein Team in einer noch nie gesehenen Aufholjagd noch zum Titel und holte sich als erster Quarterback der Geschichte zum fünften Mal den Super-Bowl-Ring ab.

