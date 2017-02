Trump verteidigt Einreiseverbot

US-Präsident Donald Trump hat den von ihm angeordneten Einreisestopp für Menschen aus sieben muslimisch geprägten Ländern gegen Kritik verteidigt. „Radikale islamistische Terroristen sind entschlossen, unser Heimatland anzugreifen, so wie sie es am 11. September (2001) getan haben“, sagte Trump gestern bei einem Besuch des Zentralkommandos des US-Militärs in Tampa.

„Gesetz klar auf der Seite des Präsidenten“

„Wir brauchen starke Programme für Menschen, die unser Land lieben.“ Er wolle es „Leuten, die uns und unser Land zerstören wollen“ nicht erlauben, in die USA zu kommen. Trumps Sprecher Sean Spicer äußerte sich zuversichtlich, dass das derzeit gerichtlich ausgesetzte Einreiseverbot letztlich doch wieder in Kraft gesetzt werden dürfe. „Das Gesetz ist klar auf der Seite des Präsidenten“, sagte er.

Ein Bundesrichter hatte das Verbot, von dem auch Flüchtlinge betroffen sind, ausgesetzt. Trump reagierte empört, die Regierung legte Widerspruch ein. Der Fall liegt derzeit bei einem Berufungsgericht in San Francisco. Die Regierung hat bis zum Nachmittag (Mitternacht MEZ) Zeit, Unterlagen einzureichen, die Trumps Anordnung stützen sollen.

Kritiker sehen Diskriminierung

Trumps Dekret vom 27. Jänner hat im In- und Ausland Protest ausgelöst. Kritiker halten die Anordnung für sinnlos, unbegründet und diskriminierend. Fast 100 Firmen, darunter Apple, Google und Microsoft, sprachen sich in einer gemeinsamen Stellungnahme an das Berufungsgericht gegen das Verbot aus und bezeichneten es als geschäftsschädigend. Zehn ehemalige Spitzendiplomaten und Sicherheitspolitiker, darunter die Ex-Außenminister John Kerry und Madeleine Albright, erklärten, der Einreisestopp diene nicht als Mittel zur Stärkung der nationalen Sicherheit.