Marcel Odenbachs Erinnerungsarbeit in Wien zu sehen

In seinen Videoinstallationen und Collagen befasst sich der deutsche Künstler Marcel Odenbach mit den Mechanismen der Erinnerungsarbeit. Für seine aktuelle Ausstellung in der Kunsthalle Wien hat er jetzt eine Zweikanalvideoinstallation produziert, die sich mit dem Mahnmal in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald auseinandersetzt.

